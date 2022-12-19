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Kira sözleşmelerinde yeni dönem: e-devlet üzerinden yapılacak

Kira sözleşmelerinde yeni dönem: e-devlet üzerinden yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 291 kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak 900 öneriyi değerlendirdi. Bakanlık bu kapsamda 2023-2025 dönemini kapsayan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eylem planını, "Rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz" sözleriyle açıkladı.

Plana göre, 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak.

Artık e-devlet üstünden yapılacak.

Bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-devlet üstünden yapılacak.

Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek.

Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak

Sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi için Hal Kayıt Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. Başta gıda ürünleri için olmak üzere Ürün Takip Sistemi oluşturulacak...

Tütün ve alkol ürünleriyle akaryakıtta kaçakçılığın önlenmesi için yeni adımlar atılacak.

Plana göre, pandemi süreciyle birlikte yaygınlaşan esnek ve uzaktan çalışma başta olmak üzere yeni istihdam modelleriyle ilgili mevzuat yenilenecek. Bu modellerin kayıt dışı çalışmaya yol açması önlenecek...

Tüm ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapılacak

İşverenlerin tüm ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapması için de düzenleme yapılacak.

Kayıt dışı işçi çalıştıranlar, kamu ihalalerine giremeyecek. Devlet teşviklerinden yararlanamayacak.

Nakit kullanımının azaltılması için kartlı ve dijital ödeme yöntemleri teşvik edilecek

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