İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı' uyarısına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isim vermeden Meral Akşener'e “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” sözlerine İyi Parti kurmaylarından Kazanacak aday vurgusu yapmak bir partinin içişlerine karışmak değildir" yanıtı geldi.

Abone ol

CHP ile İyi parti, aday ayrılığı üzerinden birbirlerine mesaj yollamaya devam ediyor.

Adaylık tartışmalarında "Büyükşehir belediye başkanları görevleri başında" açıklamasını her fırsatta dile getiren Kılıçdaroğlu'na karşın İYİ Parti, "kazanacak aday" vurgusunu yapmayı sürdürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İmamoğlu ve Yavaş'a hayır" demeyiz açıklamalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” sözlerine İyi Parti kanadından yanıt geldi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberin göre, ismi açıklanmayan İyi Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili 6’lı masada bir tartışma yaşanır mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı

“Altı siyasi partiyi bir araya getiren en önemli etken, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Kılıçdaroğlu’nun önerisi ile masanın gündemine gelmiş bir konudur. Kılıçdaroğlu adaylığı ile ilgili bir öneride bulunursa, altı siyasi partinin lideri adaylığı tartışır.”

"Kim kazanacaksa aday gösterilmeli"

Kurmaylar, “Akşener ilk kez İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı ile ilgili böyle bir açıklama yapmadı. Benzer söylemleri daha önce de kullandı. Kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin içişlerine karışmak değildir. 2023’te kim Cumhurbaşkanlığı’nı kazanacaksa, bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası, isim önemli değil, muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, dün TV'lerin Ankara Temsilcilerinin sorularını yanıtlarken "Siyasi centilmenlik açısından başka bir partinin başka bir partinin belediye başkanını aday olabileceği yönünde açıklama yapmasını siyasi centilmenlik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her partinin kendi iradesi ve kurulları vardır. Her parti kendi içinde değerlendirmesini yapar, bir sorun varsa. işin doğrusu bu."