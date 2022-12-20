İstanbul'da kar başladı Meteoroloji uyardı listedeki iller aman dikkat sıcaklık 12 derece düşüyor
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı ve sıcaklıkların daha da düşeceğini bildirdi. İşte hava hava durumu...
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı da görüldü.
İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı Silivri’ye yağdı. Silivri’nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline ilerleyen saatlerde yayıldı. Öte yandan İstanbul'a 1,5 saatlik mesafede bulunan Kartepe de beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığının 10 santimetre olduğu bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların daha da düşeceğini bildirdi ve şu açıklamayı yaptı:
Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Yalova, Sinop, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Kırklareli ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.