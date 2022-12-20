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Seçim Nisan'da mı yapılacak! Erdoğan'ın o sözleri erken seçim tartışması başlattı

Seçim Nisan'da mı yapılacak! Erdoğan'ın o sözleri erken seçim tartışması başlattı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de gençlerle sohbet ederken, seçim tarihini MHP lideri Devlet Bahçeli ile konuşacağını söylemesi erken seçim iddialarını güçlendirdi. "Erken seçime varız" diyen CHP Nisan ayını işaret etti.

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Seçim, 18 Haziran 2023'te mi yapılacak? Yoksa daha erken bir tarihe mi çekilecek? ÖSYM'nin üniversiteye giriş sınavı YKS için 18 Haziran tarihini açıklayıp sonra geri çekmesiyle başlayan erken seçim tartışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de gençlerle sohbet ederken erken seçimle ilgili bir soruya verdiği yanıt, erken seçim iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Bu seçim ne tatillere değer ne tatillere...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de, seçim tarihine ilişkin bilgi isteyen bir gencin, "Seçim haziranda denildi. Ama mayısta olacağı da söyleniyor. Tatil planları yaptık. Tatil seçime denk gelirse tatilimiz yanar. Sizin için tatili de yakarız." ifadeleri üzerine Erdoğan, "Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere değer ne tatillere... Çünkü bu seçimin neşesini hep birlikte farklı yaşayacağız." yanıtını verdi.

Bahçeli ile görüşüp tarihi veririz

Aynı gencin "Seçim tarihiyle ilgili sizden bir tüyo alabilirsek ona göre plan yapacağız." demesi üzerine Erdoğan, "Şimdi acele etme tüyoda çünkü Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz." açıklamasında bulundu.

CHP: Nisan'da erken seçime varız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçimlerin erkene alınacağı iddiasıyla ilgili bir soruya, "Bizim kanaatimiz, nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir, dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler" dedi.

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