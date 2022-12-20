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Yargıtay Başsavcılığı: HDP'nin paralarına el konulsun

Yargıtay Başsavcılığı: HDP'nin paralarına el konulsun

HDP’nin kapatılması istemiyle dava açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partiye yapılan devlet yardımının kesilmesi ve devlet yardımının aktarıldığı banka hesaplarının bloke edilmesi için Anayasa Mahkemesi’nden tedbir talebinde bulundu.

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 HDP’nin kapatılması ve 451 HDP’liye siyaset yasağı konulması istemiyle dava açan Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi’ne tedbir başvurusu yaptı. Şahin, HDP’nin terör örgütü ile organik bağının sürdüğünü gerekçe göstererek, partiye yapılan devlet yardımının kesilmesini, devlet yardımının aktarıldığı banka hesaplarının bloke edilmesini talep etti.

'Terör örgütünün amaçları için kullanıyor'

Şahin, tedbir talebinde bulunduğu yazıda, davanın açıldığı günden bu yana HDP’nin terör örgütü ile organik bağını sürdürdüğünü, devlet yardımını parti faaliyetleri dışında, terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullandığını öne sürdü.

HDP’nin kapatılması ya da devlet yardımından yoksun bırakılması yönünde bir karar verilmesi ihtimaline işaret eden Şahin, bu süreçte yapılan devlet yardımının harcanabileceğini kaydetti.

10 Ocak’ta sözlü açıklama

Anayasa Mahkemesi, tedbir talebini karara bağlayacak. Davada, 10 Ocak’ta Yargıtay Başsavcısı Şahin, mahkemede sözlü açıklamalarda bulunacak. Bunun ardından HDP’ye 1 aylık süre verilecek ve HDP de daha sonra sözlü savunma yapacak.

Sözlü savunma bittikten sonra Anayasa Mahkemesi raportörü, davayla ilgili görüşünü içeren raporunu hazırlayacak. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın belirleyeceği bir günde raporu inceleyerek kararını verecek.

Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. Kapatma kararı üçte iki üyenin oyuyla, 10 oyla veriliyor.

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