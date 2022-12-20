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Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı! Adını arattığınızda bakın ne çıkıyor

Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı! Adını arattığınızda bakın ne çıkıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş ve siyasi yasak getirmişti. Arama motoru Google'a "Ekrem İmamoğlu" yazarak taratanlar ise "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresiyle karşılaştı. İşte detaylar...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "ahmak" davasında İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilmesinin yankıları sürerken, Google'da Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir görüntü herkesi şok etti.

Google'da Ekrem İmamoğlu'nun adını yazarak arama yapanlar gördükleri karşısında şoke oldu. 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' yazısı ile karşılaşması üzerine vatandaşların akıllarına İmamoğlu'nun görevden alınma ihtimali geldi.

"Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"
Google'a Ekrem İmamoğlu yazdığınızda "'Eski' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazısı ile karşılaşıyorsunuz.

İşte o görüntü;

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "I speech kürsü @googleturkiye" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Mahkemenin kararı sonrası gündemden düşmeyen İmamoğlu, bu kez de arama motoru Google'daki unvanıyla sosyal medyada 'çok konuşulanlar' arasına girdi.

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