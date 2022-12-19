Eski Maltepe CHP meclis üyesinin zincirleme tacizine skandal ceza

Eski Maltepe CHP meclis üyesi Mehmet Türkyılmaz isimli şahsın bir buçuk yıl önce 13 yaşındaki bir kız çocuğunun zincirleme taciz kandırma maruz bırakması sonrası annesi tarafından yakalandığı ortaya çıktı. İstanbul'da görülen mahkemede taciz iddasıyla suçlanan Mehmet Türkyılmaz'a verilen ceza ise gündeme bomba gibi düştü.

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Eski Maltepe CHP meclis üyesi Mehmet Türkyılmaz'dan sikayetçi olan mağdur B.S.C mahkemede verdiği ifadede "Sanık ile ailece görüştüklerini başlarda normal mesajlaştıklarını sonrasında ise taciz mesajlarını aldığını söylerek şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme ise herkesi şoke eden bir karara imza attı. Mehmet TürkYılmaz'ın yakalandıktan sonra önce mahkeme tarafından 18 ay cezaya çarptırılıp, sonrasında ise iyi halden cezasının 1 yıl 3 aya düşürüldüğü, sonrasında ise adli kontrol şartıyla sertbest bırakıldığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan bu olayın CHP tarafından hiçbir şekilde gündeme getirilmemesi ise tepkileri beraberinde getirdi.

"Bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu"

Mağdur B.S.C görülen davada verdiği ifadede "Daha önce beyanda bulunmuştum aynen tekrar ederim. Sanık abimin arkadaşının babası olur. Ailece görüşüyorduk. İddianamede belirtilen Instagram hesabı üzerinden sanık bana birden fazla kez mesaj attı. Mesajlaşmaya başladığında rahatsız edici mesajlar atmıyordu ancak daha sonra rahatsız edici mesajlar atmaya başladı. Bu süreçte yolda karşılaşmıştık. Bana ailemi sordu. Eve geçtiğimde bana tekrar mesaj attı ve bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. İddianamede belirtildiği şekilde taciz içerikli mesajlar atan sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. dedi.

"Mağdur kızım olur, sanığın beyanlarını kabul etmiyorum"

Önceki beyanlarımı aynen tekrar ederim. Mağdur kızım olur. Sanıkla ailece görüşüyorduk. Bu olaydan kızım anlatınca haberdar oldum ve şikayetçi oldum. Kızımı rahatsızlık vererek cinsel taciz içerikli mesajlar gönderen sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Sanığın beyanlarını kabul etmiyorum". Ailenin avukatı ise "Müvekkilin beyanlarına aynen katılıyoruz. Sanık cezalandırılsın" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabının çalındığını iddia etti

Taciz iddasıyla yargılanan M.T'nin avukatı ise "Önceki savunmalarımızı tekrar ederiz. Müvekkilimin ınstagram hesabının hırsızlanması nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştuk. Müvekkilin öncelikle beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Karar açıklandı

Taciz iddiasının görüldüğü davada karar açıklandı. İşte herkesi şoke eden o karar....

1-Her ne kadar sanık hakkında Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de, Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma suçunun oluşması için amacın muhatabın sırf huzur ve sükununu bozmaya yönelik olması gerektiği, sanığın katılanı arayıp mesaj atmasındaki amacının mesaj içerikleri de dikkate alındığında cinsel taciz suçuna vücut verdiği, katılanın sırf rahatsız ederek huzur ve sükununu bozmaya yönelik olmadığı anlaşılmakla

unsurları oluşmayan Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçu yönünden CMK’nın 223/2-a maddesi uyarınca sanığın üzerine atılı suçtan BERAATİNE,

2-Sanığın Çocuğa Karşı Cinsel Taciz suçunu işlediği sabit görüldüğünden, TCK'nın 61. maddesine göre suçun işleniş biçimi ve sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı değerlenidirilerek, asgari hadden uzaklaşılmak suretiyle eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 105/1-2.c maddesi uyarınca takdiren

ve teşdiden 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Eylemin elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi sebebiyle TCK'nın 105/2-d bendi gereğince ceza yarı oranında arttırılarak 15 AY HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA, Sanık eylemini farklı tarihlerde mağdura karşı zincirleme olarak gerçekleştirdiğinden TCK'nın

43/2. maddesi uyarınca cezasının takdiren 1/4 oranında artırılarak 18 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Cezanın olası etkisi sanık yararına takdiri hafifletici neden kabul edilerek, verilen cezasında 5237

sayılı TCK’nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 3 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın cezasında başkaca artırım veya indirim uygulanmasına yer olmadığına, Sanığın kişilik özellikleri, geçmiş sabıkasızlık hali, maddi zararın olmayışı göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan

CMK’nın 231/5. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nın 231/8 maddesi uyarınca 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA, Aynı Kanunun 231/10 maddesi gereğince sanığın denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan

hükmün ortadan kalkacağı ve davanın düşmesine karar verileceği hususunun ihtarına, 5271 sayılı CMK.’nun 231/11 maddesi gereğince sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde

mahkemece hükmün açıklanacağı hususunun ihtarına, Karar kesinleştiğinde 5271 sayılı CMK'nın 231/13. maddesinin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına mahsus sisteme kayıt için kararın Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,. Katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihindeki AAÜT gereğince 9.200,00 TL

Vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılana ödenmesine, Yapılan yargılama gideri olan .. TL nin sanıktan tahsili ile Devlet hazinesine ödenmesine, Dair, tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe ve zabıt katibine sözlü beyan suretiyle beraat hükmü yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf , HAGB kararı

yönünden Nöbetçi Ağır ceza mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun verilen karar tarafların yüzüne karşı, açıkca okunup anlatıldı. Yasaya ve usule uygun tefhim edildi.