FETÖ’den ihraç edildi! Binbaşının evinde 55 litre etil alkol ele geçirildi

KASTAMONU’nun İnebolu ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olduğu gerekçesi ile görevden ihraç edildiği öğrenilen binbaşının evinde 55 litre etil alkol ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak alkol bulunduğu tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 bidon içinde 55 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili S.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Hakkında adli soruşturma başlatılan S.E.'nin FET/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile hakkında soruşturma açıldığı ve binbaşı rütbesindeyken görevinden ihraç edildiği öğrenildi.