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Kanser tarih olabilir! Aşı üreteceklerini duyurdular!

Kanser tarih olabilir! Aşı üreteceklerini duyurdular!

Covid-19 aşılarıyla tüm dünyada adından bahsettiren BioNTech, şimdi de kanser aşısı denemeleri için merkez açacağını duyurdu. mRNA tabanlı kanser aşısı geliştiren BioNTech'in ilk deneme merkezi Tayvan'da olacak. Kanser tarih olabilir. İşte detaylar...

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Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucuları arasında yer aldığı BioNTech, ismini pandemi döneminde covid-19 aşılarıyla tüm dünyaya duyurmaya başarmıştı.

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi, haberci RNA olan mRNA'dan yararlanarak kansere çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kanser aşıları için ilk deneme merkezini Tayvan'da kuracağını duyurdu. Bahsi geçen merkezde, şirket tarafından geliştirilen aday kanser aşısı BNT113’ün klinik denemeleri gerçekleşecek.

İlk çalışmayı hangi kanser türü için yapacakları belli oldu!

BioNTech, tarafından kanser aşısı çalışmaları için açılacak yeni merkezde, hangi kanser türü için ilk çalışmaların yapılacağı açıklandı. Aday aşı, BNT113 adını taşıyor. Merkezdeki klinik denemelerin ilk olarak baş ve boyun kanseri üzerinde yapılacağını aktarıldı. Aynı zamanda şirket, gelecek dönemde farklı aday aşıları için de Doğu Asya bölgesindeki çeşitli ülkelerde klinik denemelerin yapılabileceğini duyurdu.

BioNTech tarafından, onkoloji bölümü için 18 aday aşı ve 23 devam eden klinik denemeye ev sahipliği yapıldığı paylaşıldı.

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