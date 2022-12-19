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Yakınları haber alamadı ekiplere bildirdi! Korkunç halde bulundular

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yakınları haber alamadı ekiplere bildirdi! Korkunç halde bulundular

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

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 Muharrem Akın (75) ve eşi Gülfer Akın'dan (73) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Akın çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtilen çiftin cenazeleri, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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