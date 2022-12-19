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AK Partili Canikli'den altılı masa açıklaması: Onların uzmanlık alanı fitne

AK Partili Canikli'den altılı masa açıklaması: Onların uzmanlık alanı fitne

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, altılı masaya ilişkin, "Onların uzmanlık alanı fitne, senaryo ve en yakın arkadaşına, dostuna, birlikte kader birliği yaptığını iddia ettiği arkadaşlarına, dostlarına hileler yapmaktır." dedi.

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"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında AK Parti Kilis İl Başkanlığınca Söğütlüdere Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa katılan Canikli, AK Parti olarak bütün hizmetleri halktan kopmadan yaptıklarını söyledi.

Yeni dönemde ülke olarak çok farklı bir konumda olunacağını belirten Canikli, ülke olarak dünyanın en saygın ve güçlü ülkeleri arasında yer alacak sürecin başlangıcında olduklarını ifade etti.

Türkiye'yi her zaman ileriye götürecek partinin AK Parti olduğunu anlatan Canikli, altılı masayı eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bugün, halen sadece normal olmayan yöntemlerle senaryolarla kendi aralarında kişisel mücadelenin ötesine geçemeyen veya bunun ötesinde fikir üretemeyen, bütün hayalleri ve senaryoları sadece gelecekte yönetimine gelmeyi umdukları hükümette daha çok güç kullanmayı, yetki kullanmayı, imkanı ele geçirmeyi hedefleyecek şekilde kendi arkadaşlarına ortaklarına senaryo yazmakla meşguller. Bütün mesai ve beyinleri buna yönlendiriyorlar. Bu anlayış ve birikimden kesinlikle bu ülkeye hizmet çıkmaz. Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacak kararların alınması, üretimlerin ortaya konulması, hayata geçilmesi hiçbir zaman beklenemez. Çünkü onların uzmanlık alanı fitne, senaryo ve en yakın arkadaşına, dostuna birlikte kader birliği yaptığını iddia ettiği arkadaşlarına, dostlarına hileler yapmaktır. Bizim uzmanlık alanımız da bu milletin hayallerini gerçeğe dönüştürecek hizmetleri hayata geçirmek. Aradaki fark budur."

Programa, AK Parti MKYK üyeleri Cüneyt Yüksel, Emre Ete, Resul Kurt, Burhan Sakallı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger, İl Koordinatörü Abdurrahman Döğücü, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve partililer katıldı.

Canikli, daha sonra Ticaret ve Sanayi odasına geçerek STK temsilcileriyle basına kapalı görüştü.

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