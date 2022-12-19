BIST 5.366
DOLAR 18,65
EURO 19,79
ALTIN 1.074,39
HABER /  DÜNYA

New York Times İsrail haberi Netanyahu'yu kızdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
New York Times İsrail haberi Netanyahu'yu kızdırdı

Binyamin Netanyahu, NYT’nin “Yahudi devletinde demokrasi ideali tehlikede” başlığıyla 17 Aralık’ta yayımladığı haber üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Abone ol

İsrail’de hükümeti kurarak yeni başbakan olması beklenen Binyamin Netanyahu, ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ın (NYT) kendisini ve kuracağı hükümeti eleştiren haberine tepki gösterdi.

İsrailli siyasetçi, "The New York Times, Holokost'u yıllarca arka sayfalarına gömdükten ve İsrail'i onca yıl baş sayfalarında şeytanlaştırdıktan sonra şimdi de utanç verici bir şekilde İsrail'in yeni seçilmiş hükümetinin altını oyma çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail’in "Orta Doğu’daki tek demokratik devlet" olduğunu iddia eden Netanyahu, NYT’nin "ABD’nin en iyi müttefiki İsrail’i gayrimeşru göstermeye çalıştığını" ileri sürdü.

İsrail, siyasi tarihindeki en aşırı sağcı hükümete sahip olmaya hazırlanıyor

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Netanyahu'nun, yasal süreye göre en geç 21 Aralık’a kadar hükümeti kurması gerekiyor.

Yeni hükümetin, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı" hükümet olması bekleniyor.

Netanyahu öncülüğündeki sağ blok, aşırı dindar Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

Bu partilerin yeni hükümette önemli mevkiler elde edecek olması, Filistinlilerin yanı sıra başta ABD yönetimi olmak üzere İsrail’in Batılı müttefiklerini de endişelendiriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Mücahit Birinci'den Ekrem İmamoğlu iddiası! Hakim cezayı yanlış hesapladı
AK Partili Mücahit Birinci'den Ekrem İmamoğlu iddiası! Hakim cezayı yanlış hesapladı
AK Partili vekilden 2023 asgari ücret açıklaması benim tahminim cumhurbaşkanımız...
AK Partili vekilden 2023 asgari ücret açıklaması benim tahminim cumhurbaşkanımız...
AK Partili Canikli'den altılı masa açıklaması: Onların uzmanlık alanı fitne
AK Partili Canikli'den altılı masa açıklaması: Onların uzmanlık alanı fitne
Kira sözleşmelerinde yeni dönem: e-devlet üzerinden yapılacak
Kira sözleşmelerinde yeni dönem: e-devlet üzerinden yapılacak
Bu etler ne olacaktı? Tam 7 ton 150 kilo! Hepsi imha edildi, işletmelere ceza yağdı
Bu etler ne olacaktı? Tam 7 ton 150 kilo! Hepsi imha edildi, işletmelere ceza yağdı
Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor! Uyarı geldi yapmayan yararlanamıyor
Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor! Uyarı geldi yapmayan yararlanamıyor
Kadıköy HDP ilçe binasına HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar alınmadı
Kadıköy HDP ilçe binasına HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar alınmadı
Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Sicil dosyalarınız elimizde seçime kadar meydanlarda anlatacağız
Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Sicil dosyalarınız elimizde seçime kadar meydanlarda anlatacağız
Akıllara durgunluk veren kaza! Demir yoluna düştü makinist fark etti
Akıllara durgunluk veren kaza! Demir yoluna düştü makinist fark etti
Sevilla şokta! Marcao'dan kötü haber geldi
Sevilla şokta! Marcao'dan kötü haber geldi
Borcu olanlar dikkat! Meclis gündemine girdi tüm borcunuz sıfırlanabilir
Borcu olanlar dikkat! Meclis gündemine girdi tüm borcunuz sıfırlanabilir
Fiyatı kırmızı eti yakalayınca etikete yazdılar koklamak 20 TL fotoğraf çektirmek 25 TL kilosu 150 TL
Fiyatı kırmızı eti yakalayınca etikete yazdılar koklamak 20 TL fotoğraf çektirmek 25 TL kilosu 150 TL