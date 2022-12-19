AK Partili vekilden 2023 asgari ücret açıklaması benim tahminim cumhurbaşkanımız...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaparak, “Benim tahminim 7700 ile 7900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8000 psikolojik sınırını geçerek 8050 diyebilir” dedi.

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Özkaya, geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar muhabiri Gökten Ceylan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Özkaya, gündemdeki sıcaklığını koruyan asgari ücret ile ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu.

Gönlünden geçen rakamı söyleyen Özkaya, “Benim tahminim 7700 ile 7900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8000 psikolojik sınırını geçerek 8050 diyebilir. 8000 bini herkese soruyorum iyi rakam diyorlar. İş veren haricinde bu rakamdan herkes memnun. Esas mesele enflasyonu durdurmamız ve gıda artışlarını kontrol etmemiz. En temel meselemiz bu” diye konuştu.