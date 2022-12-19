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Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

A Milli Takım’ın eski fizyoterapisti Fedai Topal, Fas formasıyla Dünya Kupası’nda iyi bir performans gösteren ancak sakatlanan Romain Saiss’in sakatlık durumuyla ilgili olarak, “Yarı final maçında oynamasaydı 3-4 hafta içinde sahada olurdu. Bu süreç 6-8 haftayı bulabilir” dedi.

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A Milli Futbol Takımı ve A Milli Basketbol Takımı’nın uzun yıllar fizyoterapistliğini yapan ve birçok kulüp takımında da görev alan fizyoterapist Fedai Topal, Beşiktaş’ın Faslı stoperi Romain Saiss’in sakatlığını İHA'ya değerlendirdi.

Dünya Kupası’na giden takımların gerekli teçhizatları yanında götürmesinin zor olabileceğini ve bu nedenle kısıtlı imkanlara sahip olabileceğini ifade ederek sözlerine başlayan Fedai Topal, “Bu durum ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor. Örnek olarak İngiltere’nin, Hollanda’nın ya da ABD’nin bu turnuvada elinde gerekli teçhizat ve bilgi, beceri, deneyim vardır. Ancak Fas Milli Takımı’nda bu durum yeterli miydi bilemiyorum. Bu tarz organizasyonlarda tedaviyi kamp yapılan otelde yapıyorsunuz. Şunu da söylemek gerekiyor, Saiss’in tedavisi burada gerçekleşseydi, kesinlikle durum daha farklı olurdu. Çünkü Türkiye, fizyoterapi konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi” açıklamasını yaptı.

“Yarı finalde oynaması, iyileşme süresini 2 katına çıkardı”

Futbolcuların forma giydiği ülkelerdeki tedavi süreciyle turnuva sırasındaki tedavilerinin farklılıklar oluşturduğunu dile getiren A Milli Takım’ın eski fizyoterapisti Fedai Topal, “Saiss’in Türkiye’de göreceği tedavi ya da Ziyech’in İngiltere’de kulübünde göreceği tedavi, Fas Milli Takımı’nda görecekleri tedaviyle bir değil. Kulüplerindeki tedavi süreçleri daha sağlıklı olurdu. Oynayamayacağını bile bile Fransa maçında forma giymesi Saiss adına kötü oldu. Türkiye’ye geldiğinde çekilecek olan MR’la birlikte sakatlığı hakkında net bir yorum yapılıp süre verilebilir. Ancak ilk etapta muhtemelen grade 1-2 olan yırtık seviyesi yarı final maçıyla grade 2-3 oldu. Böyle olunca ilk yapılan tedavi de boşa gitti. Normalde 3-4 hafta arasında sahalara dönmesi beklenen Saiss’in dönüş süreci de 2 katına çıktı. Eğer Saiss’in MR sonucunda yırtık seviyesi grade 3 olarak açıklanırsa 6 ila 8 hafta arasında sahalara döner. Bu da en erken ocak ayının sonunu gösteriyor. Sağlık ekibinin bu riski görebilmesi gerekirdi ve Saiss’i oynamaması konusunda uyarmalıydı. Eğer uyardılar ve Saiss de buna karşın oynadıysa, o zaman sağlık ekibinin yapabileceği bir şey yok” cümlelerine yer verdi.

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