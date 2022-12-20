AB'de doğal gaz krizi çözüdül! Anlaşma sağlandı: Tavan fiyatı belli oldu

Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları, doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştı.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen AB enerji bakanları, doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştı. Toplantı sonrası AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson ile Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ortak basın toplantısı düzenledi. Söz konusu anlaşmayı “Görevimiz Tehlike” adlı film serisine benzeten Sikela, “Bir Görevimiz Tehlike daha tamamlandı ve film serisinde olduğu gibi bu sonuncusu muhtemelen en zoruydu. Çek Cumhurbaşkanlığının enerji bulmacasının son parçasını nihayet çözmesinden gurur duyuyorum. AB'nin bugün anlaşmaya varabileceğini bir kez daha kanıtladık” dedi.

Doğalgaza tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmanın zor olduğunu yineleyen Sikela, “Bugün vatandaşları ve işletmeleri bu yaz yaşanan aşırı gaz fiyatlarından koruyacak geçici, etkili, gerçekçi mekanizma üzerinde anlaştık. Aynı zamanda Avrupa pazarının gaz tedarikçileri için rekabetçi ve çekici kalmasını sağlayacak önlemleri de dahil ettik” dedi.

Üzerinde anlaşmaya varılan mekanizmanın iki şekilde yürürlüğe gireceğini aktaran Sikela, birincisinin TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 euroyu aşması halinde, ikincisinin ise TTF ile küresel piyasalarda doğalgazın megavatsaat fiyatının arasındaki farkın 35 eurodan fazla olması durumunda yürürlüğe gireceğini aktardı. Mekanizmanın yürürlüğe girdikten sonra en az 20 iş günü boyunca aktif halde kalacağını ifade eden Sikela, mekanizmanın doğalgaz fiyatının gerçek fiyatın üzerine çıkmasını sağlayacağını belirtti. Söz konusu 180 euroluk tavan fiyatın sabit bir üst sınır olmadığını aktaran Sikela, bunun dinamik bir üst sınır olduğunu ve Avrupa Birliği'nin mali piyasalarının arz güvenliğini veya istikrarını tehlikeye atmamaya çalıştıklarını açıkladı.

Doğalgaz fiyatının 180 euronun altına düşmesi durumunda mekanizmanın otomatik olarak devre dışı kalacağını ifade eden Sikela, mekanizmanın ayrıca komisyonun acil durum ilan etmesi, üye devletler arasındaki ticaretin ve 3 aylık doğalgaz ithalatının azalması durumunda askıya alınacağını belirtti. Sikela, mekanizmanın 15 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Simson ise, AB’nin söz konusu mekanizma üzerinde bir anlaşmaya vararak enerji krizine yanıt olarak cesur bir adım daha attığını belirterek, mekanizmanın 22 Kasım’da önerildiğini hatırlattı. Simson, üye devletler arasında çok sayıda müzakere ve açık sözlü görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.