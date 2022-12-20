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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü TEM Otoyolu'nu birbirine kattı! 2 araç hurdaya döndü

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü TEM Otoyolu'nu birbirine kattı! 2 araç hurdaya döndü

Tuzla TEM Otoyolu'nda alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, otomobiliyle seyir halindeki tıra arkadan çarparak kaza yaptı. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken 2 araç hurdaya döndü. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü.

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Kaza, Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 00.40 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 34 NAM 34 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü Erdem K., aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıkan Erdem K. yol kenarında beklemeye başladı.

Bu sırada kaza yapan otomobili fark edemeyen ve yaklaşık 1 ton yük taşıyan 41 ACR 18 plakalı kamyonet manevra yaptı. Manevra yapan kamyonete, 54 AHR 688 plakalı Suzuki marka otomobil arkadan çarptı.

Kazada 2 araç hurdaya dönerken TEM Otoyolu Tuzla mevki bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya sebep olan Erdem K. 1.36 promil alkollü ve ehliyetsiz çıktı. Sürücü polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Zincirleme kazaya sebep olan Erdem K.’nin 1.36 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ayakta yapılan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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