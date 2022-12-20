Almanya 'Puma' skandalı ile çalkalanıyor! Siparişleri durduruldu

ALMANYA'da önemli bir tatbikat sırasında Alman ordusuna ait 18 yeni PUMA zırhlı personel taşıyıcı aracın tümünün bozulmasının ardından artan tepkiler üzerine PUMA zırhlı personel taşıyıcı araçların siparişleri durduruldu.

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Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) tarafından gerçekleştirilen NATO Mukabele Kuvvetine katılma tatbikatı sırasında Alman ordusuna ait 18 yeni PUMA zırhlı personel taşıyıcı araçlarının tümünün arızalanması sonrasında tepkiler büyüyor.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Berlin’de yaptığı açıklamada, aracın sağlam olduğu kanıtlanana kadar ikinci parti alımının olmayacağını söyledi.

Puma ile ilgili gelen eleştirilen haklı olduğunu dile getiren Lambrecht, “Askerlerimiz, silah sistemlerinin çatışmalarda da sağlam olduğuna güvenebilmelidir. NATO, 'Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nde' (VJTF) görevimizi yerine getireceğimiz konusunda bize güvenmeyi sürdürebilir." dedi.

'Büyük bir darbe'

Lambrecht, VJTF hazırlıklarında Marder tipi zırhlı araçların kullanımını da planladıklarını, bunun ne kadar akıllıca olduğunun görüldüğünü kaydederek, Puma tipi zırhlı muharebe araçlarının arızalanmasının kendileri için “büyük bir darbe” olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü David Helmbold da Lambrecht’in bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ebehard Zorn ve diğer komutanlarla görüştüğünü ifade etti.

Helmbold, Almanya’nın 1 Ocak'tan itibaren VJTF’deki yükümlüğünü planlandığı gibi yerine getireceğini, bunun Marder tipi zırhlı savaş araçlarıyla yapılacağını kaydetti.

Ciddi teknik sorunlar ortaya çıktı

Alman askerlerinin 18 Puma tipi zırhlı muharebe aracıyla yaptığı bir tatbikatın ardından araçlarda ciddi teknik sorunlar meydana geldiği bildirilmişti.

Genelkurmay Başkanı Zorn da Pumaların yeniden göreve hazır olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Silah endüstrisinin uzmanlarıyla bu konuda ivedilikle hasar tespitine başlayacağız." ifadesini kullanmıştı.