Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on ikincisini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Fenerbahçeli Arda Güler, "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülüne layık görüldü.

Abone ol

Üniversitenin güney kampüsünde gerçekleştirilen törende çeşitli dallarında ödüller sahiplerine takdim edildi.

En iyi takım ödülünü Anadolu Efes alırken, lacivert-beyazlı takımın oyuncularından Vasilije Micic en iyi basketbol oyuncusu, başantrenörü Ergin Ataman ise en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu.

En iyi çıkış yapan sporcunun Fenerbahçeli Arda Güler seçildiği törende, Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır da en iyi futbol oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Milli Artistik Jimnastik Erkek Takımı, Tekerlekli Sandalye 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın yanı sıra, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, para atıcılık milli sporcusu Aysel Özgan, para milli okçu Yiğit Caner Aydın, milli muaythai sporcusu Sudenur Basancı'ya ise kurul tarafından başarılarını tebrik etmek amacıyla verilen Sportsmanship Brotherhood ödülü verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'ni kazanan isimler ise şöyle:

En İyi Takım: Anadolu Efes

En İyi Basketbol Oyuncusu: Vasilije Micic

En İyi Voleybol Oyuncusu: Zehra Güneş

En İyi Futbol Oyuncusu: Uğurcan Çakır

En İyi Bireysel Sporcu: Merve Dinçel

En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Arda Güler

En İyi Çıkış Yapan Takım: Fire Flux E-Sports

En İyi Antrenör: Ergin Ataman

En İyi Spor Yorumcusu: Emre Özcan

En İyi Spor Programı: Oyna Devam

En İyi Spor Yöneticisi: Alper Yılmaz

Ergin Ataman: "Avrupa'da yaptıklarımızın gençler için ışık olmasını temenni ediyorum"

En iyi antrenör ödülünün sahibi olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, başarılarının gençler için ilham verici olmasını isteyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi çok önemli bir kurum, gurur kaynağımız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından böyle bir ödüle layık görülmek benim için gurur kaynağı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin geleceği bu çocukların elinde. Bu gençlerin bizim yaptıklarımızı ödüllendirmesi bizim için çok önemli. Bir Türk antrenör olarak Avrupa'da yaptıklarımızın gençler için ışık olmasını temenni ediyorum."