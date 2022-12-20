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Arabayla kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı! 2 genç öldü bir kişi yaralandı

Arabayla kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı! 2 genç öldü bir kişi yaralandı

MALATYA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, 02.00 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu, Taner Kız Öğrenci yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı.

Feci kazada çarpmanın şiddetiyle çevreye savrulan Şemsettin K. (17) ile Hivan T. (18) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahısların cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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