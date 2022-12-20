Olaylı Göztepe Altay maçında kafasında korner direği kırılmıştı! Kaleciden saldırgan hakkında flaş karar!

Göztepe, ev sahipliği yaptığı maçta Altay ile karşı karşıya gelmiş ve larşılaşmanın 23. dakikasında tribünde yaşanan olaylar sonrasında bir ambulans, köşe gönderinin bulunduğu noktaya hızla gitmişti. Futbolcular; sahaya ambulansın girmesinin ardından o bölgeye doğru yönelmiş, içeriye atlayan bir taraftar, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e elindeki korner direğiyle vurmuştu. Bu olayın ardından tutuklanan saldırgan için sıcak bir gelişme yaşandı.

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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya gelmiş, İzmir derbisinde uzun süre unutulmayacak bir skandal yaşanmıştı. Göztepe'nin ev sahipliğinde yapılan maçta çıkan olaylar nedeniyle maç kesilmiş ve ortalık bir anda karışmıştı. O anlarda sahanın içine atlayan bir kişi, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı. Sahaya atladığında köşeden aldığı korner direğini kalecinin kafasında kıran saldırgan, kısa süre içinde güvenlikler tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Tutuklanmıştı

Karşılaşmanın akabinde hemen gözaltına alınan M.N.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Cezaevinden mektup yolladı

Ajansspor'un haberine göre; M.N.A., korner direği ile saldırdığı kaleci Ozan Evrim Özenç ve ailesine cezaevinden bir mektup gönderdi. Tutuklu, mektubunda kaleci ve ailesinden özür dilerken, büyük pişmanlık duyduğunu yazdı.

Özenç, o kişiyi affetti

Bu gelişmenin ardından Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, M.N.A.'yı affetti ve olayların daha da büyümemesi adına şikayetçi olmadı.

PFDK, karşılaşmada çıkan olaylar neticesinde her iki takımı da 3-0 hükmen yenilgi ile cezalandırmıştı.