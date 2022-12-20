Medyada Kemalciler ile Ekremciler kavgası! Kim Kemalci kim Ekremci?

CHP medyasında Kemal kılıçdaroğlu taraftarları ile Ekrem İmamoğlu taraftarları birbirine girdi. Hangi gazeteci Kemalci hangi gazeteci Ekremci?.. İsmail Saymaz hangi kanatta savaşıyor?.. İşte isim isim Kemalciler ve Ekremciler...

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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP şanlısı medyadaki Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı gazeteciler arasındaki savaşı yazdı. Kemal kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki kavganın, Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında da sürdüğünü belirten Mahmut Övür, "İş öyle bir noktaya vardı ki sadece siyasi aktörler değil, medyadaki destekçileri de ikiye bölünmüş ve kavga ediyor..." diyeyazdı.

CHP medyasında Kemalciler azınlıkta...

"CHP eksenli medyada çok sert ama aynı zamanda gizli bir kavga şimdi daha da açığa çıkmış durumda" diyen Mahmut Övür şunları yazdı: "Tıpkı CHP içindeki "Kemalciler- Ekremciler" gibi... Bu medya tablosunda Kemalcilerin hali pürmelali hiç parlak değil. Çünkü büyük çoğunluk "Ekremci"..."

İşte Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları

Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ise azınlıkta. Birkaçını sayalım: İlk sırada Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş var. Onları meczupluğuyla da tanınsa ateşli bir biçimde Can Ataklı izliyor. Bunlara son dönemde zaman zaman gelgitler yaşayan Emre Kongar ve Merdan Yanardağ da katıldı.

Gazete olarak Sözcü, yazarları Emin Çölaşan, temkinli yaklaşımıyla Aytunç Erkin de Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerden. Televizyon olarak da Tuncay Özkan'ın sahibi olduğu söylenen KRT ile dolaylı da olsa Fox TV bu grup içinde sayılabilir. Cumhuriyet ise iki tarafa da göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu'na destek veren bilinen bir internet haber sitesi de yok.

Ekremci medyada kimler var?

Gelelim Ekremci medyaya...

İBB Başkanlığı'na geldikten sonra ciddi bir finans gücüne kavuştuğu söylenen İmamoğlu'na destek veren medya büyük oranda "besleme" ya da "foncu medya" olarak biliniyor. İçlerinde elbette klasik medya mensupları da var ama çoğunluğu ya İBB'den besleniyor ya da küresel güç merkezlerine bağlı "sivil örgütler" tarafından fonlanıyor.

Halk TV'nin İsmailleri...

Kimler yok ki... En başta Halk TV geliyor. CHP'nin kanalı olarak bilinse de İmamoğlu'nun "sızma" hareketiyle yönünü değiştirdi. Halk TV'de iki İsmail, İsmail Küçükkaya ve İsmail Saymaz, hem tarafsız görünüp hem de ustaca İmamoğlu'na destek vermeyi başaran isimlerin başında geliyor. İmamoğlu'na o kadar yakınlar ki "Kuaför Veysel"leri bile ortak.

Ekremci medyanın 'özel kuvvetleri'

İkinci sırada onları da aşan ve "Ekremci" medyanın "Özel Kuvvetleri" pozisyonunu yürüten Odatv ve sahibi Soner Yalçın var.

Halk TV'nin sık sık gaflarıyla ünlü iki sunucusu Şirin Payzın ve Özlem Gürses'in de sıkı "Ekremci" olduğu biliniyor. Hakaret davası kararı açıklandığında Payzın, Akşener'i aratmayan bir sevinçle şöyle diyordu:

Her devrin her şeyi bilenleri...

Murat Sabuncu, Mehmet Tezkan, Deniz Zeyrek, Şaban Sevinç ve Goebbels hayranı Sedef Kabaş'ın da Ekremci olduğu, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı gibi her devirde her şeyi bilen (!) ünlü medya mensuplarının da İmamoğlu'na destek verdiği kulislerde konuşuluyor.