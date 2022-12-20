YSK Başkanı görevden alınmalı! TCK'nın mimarı İzzet Özgenç ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın yeniden aday olup olmayacağı konusunda kanaatinin oluştuğunu açıklayan YSK Başkanı ile ilgili tartışmalara yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten sert tepki geldi. Özgenç, "YSK Başkanı görevden ayrılmalı, hatta görevden alınması gerekiyor" dedi.

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Yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya’nın görevden ayrılması veya alınması gerektiğini söyledi. Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YSK Başkanı Akkaya’nın son günlerde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

YSK Başkanı görevden alınmalı

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanının, görevinin gereklerine aykırı olarak kamuya yaptığı açıklamalar dolayısıyla bir an evvel bu kurumdaki görevinden ayrılması ve hatta, alınması gerekir. Bir kamu görevlisi, mensubu olduğu kurumun güvenilirliğini sarsacak davranışlarda bulunamaz."

YSK Başkanı Akkaya ne demişti?

YSK Başkanı Akkaya, "Peki, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili bir kanaatiniz oluştu mu?" sorusuna ise "Bir kanaatim var. Bu konuyu anayasa hukukçusu olan, güvendiğim bir arkadaşımla istişare ettim. Araştırdık. Görüşüm oluştu. Bununla ilgili sürekli yazılanları okuduk" yanıtını verdi.

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İmamoğlu kazansa bile...

Muharrem Akkaya'ya, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruları cevaplamış ve cumhurbaşkanı seçilen kişinin, seçimin ardından hakkında 'siyasi yasak' kararı çıktığında kazansa dahi mazbata verilemeyeceğini ancak seçimin yenileneceğini kaydetti.

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