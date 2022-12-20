Cep telefonuna gelen mesajı okudu korku ve panikten kalp krizi geçirip öldü

Yazar Özkan Tamirak, telefonuna gelen “Hakkınızda icra takibi başlatılmıştır” mesajından sonra yaşadıklarını, başında bir avukatın bulunduğu dolandırıcılık çetesiyle ilgili detayları paylaştı.

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Telefonla dolandırıcılık artık boyut değiştirdi, bu işi yapanlar artık daha profesyonel.

“Hesabınızdan terör örgütüne para aktarılmış. Acilen bu parayı kurtarmamız lazım” yöntemi yerini hukuk kılıfı ve icra takibi tehdidine bıraktı.

tv100 yazarı Özkan Tamirak, karşılarında zır cahil bir çete değil avukat veya avukatlardan oluşan bir dolandırıcılık çetesi olduğunu belirterek ailesinin başından geçen olayı yazısında anlatarak herkesi böyle uyardı:

"Bir Call Center kurulmuş"

"Bir sabah eşimin telefonuna mesaj geldi. Mesajda hakkında icra takibi başlatıldığı, acilen 02129353170 - 02129353136 numaralı telefonu araması isteniyordu. Şaşırdık. Merak edip bu numarayı aradık. Karşımıza bir kadın çıktı. Arkadan sürekli aynı sesler geliyordu. Konu belli ki hep aynıydı. Burada bir Call Center vardı.

Konuştuğumuz kişi gayet rahat bir şekilde yalan söylemeyi öğrenmiş bir kere. Bir kozmetik ürünü sipariş vermişiz. Kurye gelmiş bizi evde bulamamış. Bu yüzden kargo şirketi 180 TL parasını tahsis edememiş. Ve bizi icraya vermiş. Senaryo harika. Böyle bir siparişimiz yok. Kendimizden eminiz.

"İcra takibi başlatıyoruz parayı hemen ödeyin"

Call Center’daki kadın ısrarcı. Saat 14.00’e kadar bu parayı ödemezsek icralık olacağımızı vurguluyordu. Amacı korkutmak, panikletmek. “Yaa bu neyse verelim de 180 TL’yi gitsin” dememizi bekliyorlar. Tezgâh büyük. Burada bir organizasyon olduğunu anlamıştım.

"Nerdeyse bizi dövecekler"

Ertesi gün başka bir mesaj; “Sayın G… taahhüt ettiğiniz ödeme işlemini gerçekleştirmediğiniz anlaşıldığından, gün içerisinde ödeme yapılmaması halinde icra işlemine geçileceği ihtar olunur. Ödeme yaptıysanız bu mesajı dikkate almayınız. Yayalar Hukuk Bürosu.” Telefonla bir arayalım dedik. Nerdeyse bizi dövecekler. “Parayı ödemediyseniz siz bilirsiniz. İcra başlatılmıştır” diye bağıran bir kadın ve telefon yüzümüze kapatıldı.

Kim bu avukat Muzaffer Yayalar?

İnternette bir araştırma yaptım. Bu hukuk bürosu hakkında yüzlerce şikâyet var. Kim bu avukat Muzaffer Yayalar? Bu kişinin büro telefonuna da ulaşmanız mümkün değil. Çünkü yaptığının hukuksuz olduğunun çok çok farkında. Çünkü hukukçu! Ama insanları mağdur etmeye çalışan bir hukuk adamı. Hukukta böyle bir tanım varsa da ben yeni duyuyorum! Ama ona sorarsan yaptığı hukuk zemini içindeymiş.

Kalp krizi geçirtti

Yıllardır bu tür haberlerle karşılaştığım için tabii ki bu çetenin bizi dolandırmasına müsaade etmedim. Konuyu araştırıyorum. Bu işi İstanbul’da iki avukatlık bürosu yönetiyor. Birçok mağduru var. Hele biri bu gelen telefondan sonra korkarak kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmiş.

Çetenin kişi ayırma özelliği yok. Gazeteci, iş adamı, esnaf, emekli kimi bulursa arıyor. Hatta geçenlerde bir emniyet müdürü dostumun da babasına aynı mesajı atmışlar. Yaşlı adam panikle hemen oğlunu aramış. Emniyet Müdürü o kadar alışkın ki artık bu mesaja, “Rahat ol” diyerek babasına bunun bir dolandırıcılık organizasyonu olduğunu söylemiş.

"Baro konuya hemen el atmalı"

Konuyu bir önceki İstanbul Barosu Başkanı’na iletmek istedik. Önce randevu verdi. Sonra konunun bu olduğunu duyunca nedense aniden işi çıkıverdi. Çok üzüldüm. Bir avukat göz göre göre insanları dolandırıyor. Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu konudan bir haber. Umarım yeni seçilen iki baronun başkanları bu vurguna dur diyecektir.

Burada kafama takılan sorular var. Mesela bu kadar insanın kimlik bilgilerine ve telefonlarına nereden ulaştılar? Kargo şirketleri bu işin neresinde? Bunların hepsi zamanla ortaya çıkacaktır. Ben de buradan uyarıyorum. Yazdığım mesajlardan biri size gelirse bilin ki dolandırılmak üzeresiniz. Bu arada sanırım bizi aradıklarını unuttular yine mesaj attılar. Belki bu defa yerse! Lütfen inanmayın...