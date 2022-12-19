Vicdansızlar kapı önüne bırakıp kaçtılar! Kordon bağı kesilmemiş bebek 7 saat sonra fark edildi!

Bebeği bulan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, "Gece saat 03.00 sıralarında kapı tıkırtısı oldu. Biz korktuğumuzdan çıkıp bakmadık. Sabah saat 10 civarında tavukları yemlemek için dışarıya çıktığımızda kapının önünde bebeği gördüm. Hanımıma seslendim. O hemen gelip içeriye aldı bebeği. Sobayı yakıp ısınmasını sağladık. Daha sonra muhtara haber verdik. Muhtar da jandarmaya ve 112'ye haber vermiş. Ambulans ve jandarma geldi bebeği alıp götürdüler. Sabah kalktığımızda çocuk ağlama sesi geliyordu, öyle fark ettik" dedi.