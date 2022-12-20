İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay çağrı! Top çevirmesin ne düşünüyorsa açıkça söylesin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla, üst sınırdan 2 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Bu kararın yankıları sürerken İBB Başkanı Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya önemli açıklamalarda bulundu.

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İBB Başkanı İmamoğlu, 'YSK üyelerine hakaret'ten hapis ve siyasi yasak cezası alması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne düşündüğünü merak ettiğini söyleyerek "Bunu ben değil, toplum merak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp fikrini açıkça paylaşsın. 'Evet bu karar doğrudur' da diyebilir, 'Bu karar yanlıştır ve istinaftan dönmelidir' de diyebilir. Ama net olsun. Top çevirmesin. Çünkü ben mertçe bir mücadele istiyorum. O da böyle bir mertçe mücadele istiyorsa bunu söylesin" dedi.

"Ama net olsun. Top çevirmesin. Çünkü ben mertçe bir mücadele istiyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla, üst sınırdan 2 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Karara toplumun birçok kesiminden tepki yağarken, hukukçular da cezanın orantısızlığına dikkat çekti. İBB Başkanı, gündemden düşmeyen meseleye ilişkin Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu.

"O da böyle bir mertçe mücadele istiyorsa bunu söylesin"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, karar hakkında ne düşündüğünü merak ettiğini vurgulayarak " Ben şunu merak ediyorum. İktidar, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı bu kararla ilgili ne düşünüyor, bunu net biçimde söylesin. Bu kararı doğru mu buluyor yanlış mı! Bu karara katılıyor mu, yoksa bu kararın karşısında mı! Bilmek hakkımız. Yargı kararları hakkında konuşmuyorum diyemez çünkü en üst yargı kararları ile ilgili olarak dahi fikirlerini hiç sakınmadan söyledi. Yine söylesin. Çünkü bunu ben değil, toplum merak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp fikrini açıkça paylaşsın. 'Evet bu karar doğrudur' da diyebilir, 'Bu karar yanlıştır ve istinaftan dönmelidir' de diyebilir. Ama net olsun. Top çevirmesin. Çünkü ben mertçe bir mücadele istiyorum. O da böyle bir mertçe mücadele istiyorsa bunu söylesin" dedi.

"Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum"

Yani mertçe bir mücadele derken kendinizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında rakip olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna karşı İBB Başkanı şu yanıtı verdi:

Mertçe bir mücadele istiyorlar mı, istemiyorlar mı ben bunu merak ediyorum. Tam fikirlerini duymak istiyorum... Yoksa tabii ki, kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net."

"Kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim"

"'Ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette. Ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Ve işin güzeli bugün bizim takımda oyuna girmeye ve sonucu değiştirmeye aday, o kapasitede pek çok oyuncu var artık. Dün sayamazdınız bu oyuncuları bugün ise pek çok oyuncumuz var rakibe gol atabilecek. Bu zenginlik artık muhalefet tarafında var. Tek seçeneğe mahkum olan iktidar tarafı artık muhalefet değil. Benim söylemek istediğim ise şu. Rakibin oyuna girme ve skoru değiştirme gücüne sahip oyuncularından biri maç öncesi yolda, maça gelirken ve üstelik oyuna girip girmeyeceği bile belli değilken sakatlamasınlar. Yolda otomobille çarpıp oyun dışı bırakmayı içlerine sindiriyorlar mı, sindiremiyorlar mı bunu söylesinler! Rakibin bir oyuncusunu, saha dışında sakatlayıp oyun dışı bırakmayı doğru buluyorlar mı, bulmuyorlar mı bunu açıkça halka anlatsınlar. Mertçe bir mücadele istiyorlar mı, istemiyorlar mı ben bunu merak ediyorum. Tam fikirlerini duymak istiyorum... Yoksa tabii ki, kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net."