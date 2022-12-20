Üvey babanın bilgisayarında buldu! Çıplak fotoğraflarını gören genç kadın: Korkunç bir histi

"Neye uğradığımı şaşırdım"

Janks açıklamasına, “Fakat resme dikkatli bakınca göğüsteki doğum lekesi dikkatimi çekti. Benim de aynı yerde doğum lekem vardı ve o an neye uğradığımı şaşırdım” sözleriyle devam etti.