Üvey babanın bilgisayarında buldu! Çıplak fotoğraflarını gören genç kadın: Korkunç bir histi
Üvey babasını öldürdüğü iddia edilen Jade Janks çarpıcı açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki genç kadın cinayeti reddederken kendisine ait çıplak fotoğraflarını üvey babasının bilgisayarında bulduğunu şok içerisinde anlattı.
ABD’de gündem 31 Aralık 2020’de ölü bulunan 64 yaşındaki Thomas Merriman’ın cinayeti… Yakın ilişki kurduğu 39 yaşındaki kızı Jade Janks tarafından öldürüldüğü iddia edilen Merriman’ın cansız bedeni evinde bulunmuş ve boğularak öldüğü ortaya çıkmıştı.
ABD medyası ve savcılık Janks’in üvey babasını bilgisayarında çıplak fotoğraflarını gördükten sonra öldürdüğünü öne sürerken dün hakim karşısına çıkan genç kadın ilk kez konuştu.
"Ekranda bir kadının..."
Hakim ve jüri karşısında konuşan Janks, “Üvey babamın odasını temizlerken elim bilgisayarının mouse’una çarptı ve ekran açıldı. Ekran koruyucuda bir kadının göğüsleri gözüküyordu” dedi.
"Neye uğradığımı şaşırdım"
Janks açıklamasına, “Fakat resme dikkatli bakınca göğüsteki doğum lekesi dikkatimi çekti. Benim de aynı yerde doğum lekem vardı ve o an neye uğradığımı şaşırdım” sözleriyle devam etti.