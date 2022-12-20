İstanbul Saraçhane işinin perde arkası! Meğer neler olmuş neler Kılıçdaroğlu İmamoğlu kulisi

İSTANBUL Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu kararı açıklanınca yapılan miting CHP'de büyük kriz çıkarmış. Barış Yarkadaş Saraçhane işinin perde arkasına dair hiç bilinmeyen bazı detaylar verdi. Dediğine göre Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu Almanya'dan aradığında 'çıkıp konuşma' demiş. Ekrem İmamoğlu Meral Akşener ile Saraçhane'de halkın önüne çıkınca Kılıçdaroğlu çok bozulmuş.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak kararının verildiği gün yaşananlar CHP'de taşları yerinden oynatmış. Kemal Kılıçdaroğlu dün aleni bir şekilde 'Saraçhane mitinginden haberi olmadığını ve sosyal medyadan duyduğunu' söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane olayında çok daha fazla bozulduğu şey ise Meral Akşener'in sahne alıp "CHP eş Genel Başkanı' gibi davranması olmuş.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu cephesine yakınlığı ile bilinen gazeteci Barış Yarkadaş bugün Saraçhane olayının perde arkasına dair ilginç kulisler aktardı. Barış Yarkadaş'ın hayli 'enteresan' detaylar bulunan yazısı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden ve onu ön plana çıkarmak için yazılmış izlenimi veriyor. İşte Barış Yarkadaş'ın yazısındaki o satırlar:

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu konuşması

*Kılıçdaroğlu, CHP’li başkanın ceza aldığını duyunca kendisini aramış, geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve “Açıklama yapma… Ben Almanya’dan hemen dönüyorum. Diğer genel başkanları da davet edeceğim. Kamuoyu önüne birlikte çıkalım” demişti. İmamoğlu’nun bu konuşma sonrası Kılıçdaroğlu’na “Açıklama yapmayacağım, sadece halkı selamlayacağım” dediği kulislerde dile getiriliyor.

İmamoğlu Akşener ile otobüsün üstüne çıkınca...

*Ancak buna rağmen, İmamoğlu ve Akşener Kılıçdaroğlu’nu beklemedi. Saraçhane’de otobüsün üstüne birlikte çıktılar. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olmasından kaynaklı ortaya çıkan boşluğu doldurup puan kazanmak istedi. Ancak Akşener’in bu tavrı CHP tabanında büyük rahatsızlık yarattı.

Tabanın önemli bir kısmı CHP liderinin ve yöneticilerinin olmadığı bu görüntüden rahatsızlık duydu. Zaten bu tepki ertesi günkü mitingi de yansıdı. CHP seçmeni, uzun süredir kendisine dokunmayan ve adeta yok sayan İmamoğlu’na beklediği desteği vermedi.

İmamoğlu adaylık için demiş ki...

*Sanırım İmamoğlu da bunun farkına vardı ki; cumartesi günü Kılıçdaroğlu ile baş başa yaptığı kahvaltıda belki de ilk kez bu denli açık bir şekilde “Ben adaylık sürecinde sizin arkanızda olacağım” deme ihtiyacı hissetti.

İmamoğlu, CHP lideri ile yaptığı görüşme sonrası pazartesi günü İPA’daki ‘çelik çekirdek ekibi’ ile buluşarak İBB’deki görevine yoğunlaşacağı mesajını verdi. İmamoğlu’nun bu görüşmede “Belediyede yapmamız gereken çok iş var. Biz projelerimizi hayata geçirelim” dediğini öğrendim.

Ben Türkiye'yi yöneteceğim diyordu...

Oysa ki; aynı İmamoğlu yaklaşık bir ay önce yakın çevresine ve belediyede konumlandırmak istediği kişilere “Ben Türkiye’yi yönetmeye hazırlanıyorum…” diyordu. Ve yine aynı İmamoğlu’nun, yaklaşık bir yıl önce “Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok erken değil mi?” diyerek kendisini uyaran bir ilçe belediye başkanına “Ben Altılı Masa’yı yönetiyorum. Küçük düşünmekten vazgeç abi” dediği de biliniyordu.

Mansur Yavaş ve İmamoğlu 'aday değiliz' diyecekler

Kılıçdaroğlu’nun son çıkışı sonrası hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu, bir süre sonra kamuoyunun önüne çıkar ve “Biz aday değiliz, adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur’’ der. İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu’nun son çıkışı sonrası, Kılıçdaroğlu’na "elçi" gönderir ve “Altılı Masa’ya adaylık için isminizi getirmeyin’’ restini çeker.

Zaten İYİ Partililer bunu bir süredir kendi aralarında konuşuyordu. Kılıçdaroğlu’nun son çıkışı sonrası bu süreç hızlanır. Sanırım Kılıçdaroğlu bu hamleyi beklediği için belki de ilk kez “Çoklu Aday’’ ihtimaline yeşil ışık yaktı.