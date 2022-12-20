Bakan Özer tarihi açıkladı! Tüm öğrencilere ücretsiz olacak

İlk kez geçen yaz tatilinde açılan kurslara öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Bakan Özer, yarıyıl tatilinde de ücretsiz kursların devam edeceğini belirtti. Özer tarihleri açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili için başvurularını 9 Ocak'ta başlatacakları ücretsiz kurslara öğrenci ve öğretmenlerin bulundukları illerde katılabileceklerini bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, ilk kez geçen yaz tatilinde açılan İngilizce, matematik, bilim ve sanat kurslarına öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini, bu nedenle devam etmesini istediklerini ifade etti.

Özer "Yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurslarımızla tüm öğrencilerimizin yanındayız. 21 Ocak 2023'te başlayacak kurslar 5 Şubat 2023 Pazar gününe kadar devam edecek. Ocak ayı başında öğrencilerimizin başvurularını alacağız." bilgisini paylaştı.