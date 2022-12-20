Asgari ücret zammı açıklanıyor! Zamlı asgari ücret için gözler saat 14:00'e çevrildi Erdoğan açıklayacak
7 milyon çalışanı doğrudan tüm çalışanları dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammı bugün belli oluyor. Asgari ücrete Ocak 2023 itibariyle kaç lira zam gelecek? İşçiler ne istiyor, patron ne veriyor?.. Asgari ücret 2023 için 4 rakam konuşulurken, gözler saat 14:00'te başlayacak toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.
Türkiye, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 14:00'te başlayacak toplantısına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret 2023 için hem işçi hem de işveren kesiminin memnun olacağı bir rakam üzerinde bugün uzlaşma sağlanacağını açıklamıştı. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak, asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantısı bugün (20 Aralık 2022) gerçekleşecek. Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik yetkilerle beraber 15 kişiden oluşuyor. Bugünkü toplantıda başta enflasyon olmak üzere geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılacak. TÜİK verileri, Bakanlığın anketi, TÜRK-İŞ'in ve TİSK'in teklifi ile beraber uzlaşma aranacak. Asgari ücret 3. toplantısı saat 14:00'de başlayacak. Toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi ve 2-3 saat sürmesi bekleniyor.
Asgari ücrete 2022 yılında kaç TL zam geldi
Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu. Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Asgari ücreti yüzde 45 zam gelirse!
Masada konuulan asgari ücret zammı senaryolarının ilkine göre net asgari ücret 8 bin liraya çıkarılacak. Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.