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İstanbul Boğazında oluşan gökkuşağı Üsküdar sahilinden görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Boğazında oluşan gökkuşağı Üsküdar sahilinden görüntülendi

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla İstanbul Boğazında oluşan gökkuşağı masalsı görüntüler oluşturdu. Üsküdar sahilinden kameraya yansıyan gökkuşağı görenleri mest etti.

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İstanbul’un bazı noktalarında sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterdi. Yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle İstanbul Boğazında gökkuşağı ortaya çıktı.

Boğazın üstünde ortaya çıkan gökkuşağı masalsı görüntüler oluşturdu. Üsküdar sahilinden kameraya yansıyan gökkuşağı manzarası görenleri mest etti.

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