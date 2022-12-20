İstanbul Boğazında oluşan gökkuşağı Üsküdar sahilinden görüntülendi
İSTANBUL'da sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla İstanbul Boğazında oluşan gökkuşağı masalsı görüntüler oluşturdu. Üsküdar sahilinden kameraya yansıyan gökkuşağı görenleri mest etti.Abone ol
İstanbul’un bazı noktalarında sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterdi. Yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle İstanbul Boğazında gökkuşağı ortaya çıktı.
Boğazın üstünde ortaya çıkan gökkuşağı masalsı görüntüler oluşturdu. Üsküdar sahilinden kameraya yansıyan gökkuşağı manzarası görenleri mest etti.