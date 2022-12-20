BUDO 14 seferi iptal etti! İstanbul'a gidecekler aman dikkat

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İşte kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edilen 14 sefer...Abone ol
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 14'ü kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.