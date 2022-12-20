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Di Maria devre arası Süper Lig'e gelebilir! Harekete geçildi...

Di Maria devre arası Süper Lig'e gelebilir! Harekete geçildi...

Süper Lig'de bu sezon yıldız kadrosuyla öne çıkan Galatasaray'a bir transfer şirketi tarafından Di Maria dosyası sunuldu. Şartlar uygun olursa Sarı-Kırmızılıların transfere sıcak baktığı öğrenildi.

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Mertens, İcardi gibi dünya çapında kendisini kanıtlamış oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, devre arasında da boş durmayacak gibi görünüyor.

Sarı kırmızılılar, FIFA Dünya Kupası'na Arjantin formasıyla damga vuran Di Maria için harekete geçme kararı aldı.

Uluslararası bir transfer şirketiyle anlaşıldı!

Yönetimin bu kez gözüne kestirdiği isim Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria oldu. Cimbom, Dünya Kupası finaline damga vuran yıldız için ön araştırmalara başladı. Uluslararası bir transfer şirketiyle anlaşan yönetim, özellikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili bilgi alıyor.

Şirketin sarı kırmızılılara sunduğu son rapor Di Maria dosyası oldu. Cimbom, Juventus'ta forma bulamayan 34 yaşındaki yıldız için şartlar uygun olursa harekete geçecek.

Di Maria bu sezon 16 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol attı. Ayrıca 6 da asist yaptı. Di Maria'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

1.80 boyundaki kanat oyuncusu kariyerinde, PSG, Real Madrid, Benfica, Rosario Central ve Manchester United gibi takımlarda da forma giymişti.

Kaynak: Fotomaç

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