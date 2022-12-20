BIST 5.389
DOLAR 18,66
EURO 19,85
ALTIN 1.082,70

Macron alay konusu oldu! Dünya kupası görüntülerine eleştiri: Yapıştırıcı gibi yapıştı

|
Macron alay konusu oldu! Dünya kupası görüntülerine eleştiri: Yapıştırıcı gibi yapıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin'e kaybedilen Dünya Kupası'nda sergilediği hareketler nedeniyle ülkesinde alay konusu oldu. Macron, final karşılaşmasının bitimiyle adeta oyunculara 'yapıştırıcı gibi yapıştı.' İşte muhalefet ve Fransız basınında Macron'un eleştiriye uğramasına neden olan kareler...

Macron alay konusu oldu! Dünya kupası görüntülerine eleştiri: Yapıştırıcı gibi yapıştı

Dünya Kupası finalinde şampiyonluğu kaçıran Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, muhalefet ve Fransız basınının hedefinde. Maç sonrası verdiği görüntüler 'Yapmacık' bulunan Macron, kendini gösterip, ilgi çekmek için çabalamakla suçlandı.

116
Macron alay konusu oldu! Dünya kupası görüntülerine eleştiri: Yapıştırıcı gibi yapıştı

Zorla sarıldı, teknik direktör gibi teselli etti

Macron'un sahaya inerek Fransız futbolculara zorla sarılıyormuş gibi görüntüler vermesi sosyal medyada da alay konusu oldu.

216
Macron alay konusu oldu! Dünya kupası görüntülerine eleştiri: Yapıştırıcı gibi yapıştı

Fransız basını: Utanç verici

Fransız basının 'Utanç verici' olarak yorumladığı görüntülerde Macron'un maçın bitişinden hemen sonra sahaya indiği ve Mbappe ile Arjantin'in kalecisi Emiliano Martínez arasında yaşanan duygusal anı keserek araya girdiği görülüyor.

316
Macron alay konusu oldu! Dünya kupası görüntülerine eleştiri: Yapıştırıcı gibi yapıştı

Arjantinli Martínez, Mbappe'yi teselli etmek için yanına gelmişken bir anda sahneye Macron çıkıyor ve koşarak ellerini yıldız oyuncunun kafasına koyuyor.

416