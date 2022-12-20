Macron alay konusu oldu! Dünya kupası görüntülerine eleştiri: Yapıştırıcı gibi yapıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin'e kaybedilen Dünya Kupası'nda sergilediği hareketler nedeniyle ülkesinde alay konusu oldu. Macron, final karşılaşmasının bitimiyle adeta oyunculara 'yapıştırıcı gibi yapıştı.' İşte muhalefet ve Fransız basınında Macron'un eleştiriye uğramasına neden olan kareler...
Dünya Kupası finalinde şampiyonluğu kaçıran Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, muhalefet ve Fransız basınının hedefinde. Maç sonrası verdiği görüntüler 'Yapmacık' bulunan Macron, kendini gösterip, ilgi çekmek için çabalamakla suçlandı.
Zorla sarıldı, teknik direktör gibi teselli etti
Macron'un sahaya inerek Fransız futbolculara zorla sarılıyormuş gibi görüntüler vermesi sosyal medyada da alay konusu oldu.
Fransız basını: Utanç verici
Fransız basının 'Utanç verici' olarak yorumladığı görüntülerde Macron'un maçın bitişinden hemen sonra sahaya indiği ve Mbappe ile Arjantin'in kalecisi Emiliano Martínez arasında yaşanan duygusal anı keserek araya girdiği görülüyor.
Arjantinli Martínez, Mbappe'yi teselli etmek için yanına gelmişken bir anda sahneye Macron çıkıyor ve koşarak ellerini yıldız oyuncunun kafasına koyuyor.