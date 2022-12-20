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Sıcaklık sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü! Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Sıcaklık sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü! Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Soğuk hava tüm yurdu etkisi altına aldı. Birçok şehirde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, en soğuk illeri sıraladı. İşte dün gece ölçülen sıcaklıklar...

Sıcaklık sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü! Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

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Sıcaklık sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü! Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece olarak kaydedildi.

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Sıcaklık sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü! Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 10 derece ile Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası olurken

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Sıcaklık sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü! Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Üçüncü yeri ise sıfırın altında 9,8 derece ile Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkisi oldu.

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