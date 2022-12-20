Sıcaklık sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü! Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.