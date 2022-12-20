Batman'da kaçak kontrolüne gelen çalışanları rehin aldı! Özel harekat polisleri bölgede
BATMAN'da bir esnaf kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden Dicle Elektrik personeli 3 kişiyi silahla rehin aldı. 2 personeli bırakıp 1 personeli alıkoymaya devam eden şahsı ikna için çalışma başlatıldı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.Abone ol
Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.
Bu görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.
İki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu.
Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Üvey babanın bilgisayarında buldu! Çıplak fotoğraflarını gören genç kadın: Korkunç bir histi