BIST 5.387
DOLAR 18,66
EURO 19,84
ALTIN 1.082,34
HABER /  GÜNCEL

Batman'da kaçak kontrolüne gelen çalışanları rehin aldı! Özel harekat polisleri bölgede

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batman'da kaçak kontrolüne gelen çalışanları rehin aldı! Özel harekat polisleri bölgede

BATMAN'da bir esnaf kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden Dicle Elektrik personeli 3 kişiyi silahla rehin aldı. 2 personeli bırakıp 1 personeli alıkoymaya devam eden şahsı ikna için çalışma başlatıldı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.

Abone ol

Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.

Bu görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.

İki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu.

Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Üvey babanın bilgisayarında buldu! Çıplak fotoğraflarını gören genç kadın: Korkunç bir histi
Foto Galeri Üvey babanın bilgisayarında buldu! Çıplak fotoğraflarını gören genç kadın: Korkunç bir histi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Saraçhane işinin perde arkası! Meğer neler olmuş neler Kılıçdaroğlu İmamoğlu kulisi
İstanbul Saraçhane işinin perde arkası! Meğer neler olmuş neler Kılıçdaroğlu İmamoğlu kulisi
Di Maria devre arası Süper Lig'e gelebilir! Harekete geçildi...
Di Maria devre arası Süper Lig'e gelebilir! Harekete geçildi...
BUDO 14 seferi iptal etti! İstanbul'a gidecekler aman dikkat
BUDO 14 seferi iptal etti! İstanbul'a gidecekler aman dikkat
Bakan Özer tarihi açıkladı! Tüm öğrencilere ücretsiz olacak
Bakan Özer tarihi açıkladı! Tüm öğrencilere ücretsiz olacak
İstanbul Boğazında oluşan gökkuşağı Üsküdar sahilinden görüntülendi
İstanbul Boğazında oluşan gökkuşağı Üsküdar sahilinden görüntülendi
20 Aralık altın fiyatları uçuyor! Gram 1075 lirayı geçti İslam Memiş'ten flaş açıklama
20 Aralık altın fiyatları uçuyor! Gram 1075 lirayı geçti İslam Memiş'ten flaş açıklama
Beton mikseri viyadükten uçtu ölen var! İzmir'de korkunç kaza
Beton mikseri viyadükten uçtu ölen var! İzmir'de korkunç kaza
Cambridge Econometrics'den Türkiye raporu: Enflasyonu düşürücü etkisi olabilir
Cambridge Econometrics'den Türkiye raporu: Enflasyonu düşürücü etkisi olabilir
28 Şubat'ın generali Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti 28 Şubat hükümlüsüydü
28 Şubat'ın generali Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti 28 Şubat hükümlüsüydü
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay çağrı! Top çevirmesin ne düşünüyorsa açıkça söylesin
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay çağrı! Top çevirmesin ne düşünüyorsa açıkça söylesin
İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 1613 kişi alınacak
İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 1613 kişi alınacak
İran'da, protestocular yeniden sokak ve caddelere çıktı
İran'da, protestocular yeniden sokak ve caddelere çıktı