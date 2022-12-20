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Yılbaşı gelmeden 3. zam geldi! 2.5 litrelik kola bakın kaç para olacak?

Yılbaşı gelmeden 3. zam geldi! 2.5 litrelik kola bakın kaç para olacak?

Son bir yılda zam üstüne zam gelen kolaya bir zam daha eklendi. 2.5 litrelik kolanın fiyatı 30 lirayı buluyor. 1 litrelik kolanın ise 18 liradan satışa çıkarılacağı açıklanırken zammın ise 27 Aralık'tan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, resmi sosyal medya hesaplarından zam haberini duyurdular. Hali hazırda belirli sürelerle zam gelen kolaya yeni bir zam daha eklendi.

Aybaş'ın paylaşımı kolanın ne kadar olacağı yönünde olurken, 2.5 litrelik kola 30 TL, 2 litrelik kola 25 TL, 1.5 litrelik kola 23 TL ve 1 litrelik kola 18 TL'den satışa çıkarılacağını açıkladı.

27 Aralık'tan itibaren geçerli

Dündar ise yapmış olduğu paylaşım ile zammın ne zaman yansıyacağını açıkladı. Dündar, zamlarım 27 Aralık'tan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

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