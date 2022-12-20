BIST 5.389
DOLAR 18,66
EURO 19,84
ALTIN 1.084,39
HABER /  GÜNCEL

Montrö bildirisi davasında karar çıktı! 103 emekli amirale 12'şer yıl ceza istenmişti

Montrö bildirisi davasında karar çıktı! 103 emekli amirale 12'şer yıl ceza istenmişti

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

12'şer yıla kadar ceza istenmişti

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

"Suç unsuru oluşmadı"

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları bildiri nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

Ne olmuştu?

Emekli amiraller, geçen yıl TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un “Bir Cumhurbaşkanı Montrö’yü feshedebilir mi?” sorusuna “Teknik olarak evet” diye yanıt vermesi üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, açıklamayla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, söz konusu açıklamayı hazırlayan ve yayımlanma sürecinde faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise emniyete ifadeye çağrılmıştı.

Emekli askerler, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile bir emekli general 16 Nisan’da, 84 şüpheli ise 27 Mayıs’ta ifadeye çağrılmış ve onlar da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Macron alay konusu oldu! Dünya kupası görüntülerine eleştiri: Yapıştırıcı gibi yapıştı
Foto Galeri Macron alay konusu oldu! Dünya kupası görüntülerine eleştiri: Yapıştırıcı gibi yapıştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet suç duyurusunda bulunacak! Erbaş: Çok yazık keşke...
Diyanet suç duyurusunda bulunacak! Erbaş: Çok yazık keşke...
Antalya'da arkadaşıyla birlikte geldi, 30 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu!
Antalya'da arkadaşıyla birlikte geldi, 30 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu!
Yılbaşı gelmeden 3. zam geldi! 2.5 litrelik kola bakın kaç para olacak?
Yılbaşı gelmeden 3. zam geldi! 2.5 litrelik kola bakın kaç para olacak?
Bakan Akar'dan 'Suriye'de harekat' açıklaması: Kimseden izin almayacağız
Bakan Akar'dan 'Suriye'de harekat' açıklaması: Kimseden izin almayacağız
Batman'da kaçak kontrolüne gelen çalışanları rehin aldı! Özel harekat polisleri bölgede
Batman'da kaçak kontrolüne gelen çalışanları rehin aldı! Özel harekat polisleri bölgede
İstanbul Saraçhane işinin perde arkası! Meğer neler olmuş neler Kılıçdaroğlu İmamoğlu kulisi
İstanbul Saraçhane işinin perde arkası! Meğer neler olmuş neler Kılıçdaroğlu İmamoğlu kulisi
Di Maria devre arası Süper Lig'e gelebilir! Harekete geçildi...
Di Maria devre arası Süper Lig'e gelebilir! Harekete geçildi...
BUDO 14 seferi iptal etti! İstanbul'a gidecekler aman dikkat
BUDO 14 seferi iptal etti! İstanbul'a gidecekler aman dikkat
Bakan Özer tarihi açıkladı! Tüm öğrencilere ücretsiz olacak
Bakan Özer tarihi açıkladı! Tüm öğrencilere ücretsiz olacak
İstanbul Boğazında oluşan gökkuşağı Üsküdar sahilinden görüntülendi
İstanbul Boğazında oluşan gökkuşağı Üsküdar sahilinden görüntülendi
20 Aralık altın fiyatları uçuyor! Gram 1075 lirayı geçti İslam Memiş'ten flaş açıklama
20 Aralık altın fiyatları uçuyor! Gram 1075 lirayı geçti İslam Memiş'ten flaş açıklama
Beton mikseri viyadükten uçtu ölen var! İzmir'de korkunç kaza
Beton mikseri viyadükten uçtu ölen var! İzmir'de korkunç kaza