İBB, terör şehidi çiftin adını Ayazağa'da yaşattı

İBB, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında Sarıyer Ayazağa Meydanı’nı ve çevresini baştan aşağı yeniledi. Meydana, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı terör saldırısında yaşamlarını yitiren Ayazağa sakinleri Elif-Adem Topkara çiftinin adını verdiklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ciddi bir altyapı çalışmasıyla, çok çağdaş bir görüntüye kavuştu burası” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ayazağa Meydanı ve deresi çevresindeki çalışmalarını tamamladı.

“150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında vatandaşların kullanımına sunulan meydana, geçtiğimiz 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı terör saldırısında yaşamlarını yitiren ve Ayazağa’da ikamet eden Elif-Adem Topkara çiftinin adı verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte, Ayazağa Elif-Adem Topkara Meydanı ve çevresinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu ve Genç, sağanak altında gerçekleştirdikleri incelemeler sırasında, Ayazağa Deresi kenarında düzenlenen park alanına konumlandırılan BELTUR büfesinde kahve molası verdi.

“BURADA ÇOK ÇOK KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ VARDI”

İmamoğlu, Ayazağa halkına kazandırdıkları meydan ve çevre düzenlemesi ile ilgili değerlendirmelerini de yine sağanak altında gerçekleştirdi. Tepeden tırnağa elden geçirdikleri alanı, yapım öncesinde Genç ile birlikte gezdiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Ayazağa'nın bilinen meydanı ve yakın çevresinin bir düzene ihtiyacı vardı. Her şeyden önce burada sadece bir park ve bir yeşil alan, bir meydan tasarımı değil, aynı zamanda burada çevresinde kaldırımların düzenlenmesi, buradaki dereyle beraber bütünleşip kullanılmasını sağlama amacımız vardı. Burada elektrik hatları, kablolar… Yani çok çok kötü bir görüntü vardı. Ciddi bir altyapı çalışmasıyla çok çağdaş bir görüntüye kavuştu burası. Park alanında da ters havuz biçiminde bir bitki uygulamasıyla, çiçeklikle beraber çok keyifli bir görsele kavuşacağını düşünüyoruz” bilgilerini paylaştı.

“KALİTELİ BİR ALAN OLUŞTU”

“Son geldiğimizde Şükrü Başkanla beraber, ne yazık ki iki şehidimizin cenazesi vardı burada Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısıyla hayatını kaybeden iki can kardeşimizin” diyen İmamoğlu, “Orada cenazede define giderken dedik ki, ‘Biz bu güzel alana, bu iki kardeşimizin, iki şehidimizin ismini verelim.’ Ailelerden izin aldık. Şükrü Başkan o iletişimi sürdürdü. Aileler buna çok mutlu oldular. Aynı zamanda burada hem ailelerin izni alarak hem de isimlerinin bir Ayazağalı olarak iki kardeşimizin yaşatılması hem de böyle güzel, naif bir alanda yaşatılması değerli oldu. Hayırlı olsun. Güzel bir alan çıktı ortaya. Biraz dere boyu da devam edeceğiz. Burada ilerleyen zamanda başka niyetimiz de var. Kaliteli bir alan oluştu” ifadelerini kullandı. Genç’e, “Sanırım Ayazağalılar mutludur değil mi Başkanım” sorusunu yönelten İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı’ndan, “Çok, çok. Yani İBB’yi izleyin. Sarıyer İBB'yle tanıştı” yanıtını aldı.