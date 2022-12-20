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Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: Yüzde 75'e geriledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: Yüzde 75'e geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin bir yıldır ekonomiye sağladığı katkılara dikkati çekerek, "Aralık 2021'de yüzde 70'leri aşan yabancı para mevduat oranı yüzde 50'nin altına kadar geriledi." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir yıl önce hayata geçirilen Türkiye Ekonomi Modeline ilişkin paylaşım yaptı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir yıl önce, toplumun dinamiklerini dikkate alan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren, jeostratejik imkanlardan faydalanarak Türkiye'yi küresel değer zincirinde üst sıralara çıkarmayı amaçlayan Türkiye Ekonomi Modeli'ni devreye aldıklarını hatırlattı.

Makroekonomik istikrarı hedefleyen model kapsamında finansal istikrarın tehdit altında olduğu bir dönemde kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasını devreye alarak döviz kurlarındaki oynaklığı azalttıklarını vurgulayan Nebati, "Aralık 2021'de yüzde 70'leri aşan yabancı para mevduat oranı yüzde 50'nin altına kadar geriledi. Modelimizin bir unsuru olan selektif kredi politikası ile kaynakların verimli alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak reel sektörümüzün rekabetçiliğini destekledik." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Türkiye'nin yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir. Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye'yi beraberce inşa etmektir. Politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yıllık dönemde uyguladığımız reformlarla ve Türkiye Ekonomi Modeli'miz ile ortaya koyduğumuz yeni politika çerçevemizle ülkemizin, ekonomi alanındaki kazanımlarını 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla geleceğe beraberce taşıyacağız."

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