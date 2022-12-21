Nur Elif'in öldüğü evin içi dehşete düşürdü! Eskişehir'i sarsan 3 çocuğun işkence evi
ESKİŞEHİR'deki çocuk istismarı Türkiye'yi sarstı. Müge Anlı 3 çocuğun işkenceye uğrayıp aç bırakıldığı evin görüntülerini yayınladı. 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik bu evde aç bırakıldıktan sonra dövülerek öldürüldü. 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik korkunç bir halde bulundu. 12 yaşındaki Metin Tiftik çatıya kapatılırken, Nur Elif ile Yiğitcan'ın kapatıldığı delik ve hayvan zili takılmış odaları korkunçtu.
ESKİŞEHİR'de 3 çocuk aç bırakılıp işkenceye uğramış ve 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik öldürülmüştü. ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınındaki ifşa sonrası çocuklara bakan babaanne, amca ve hala tutuklandı. Çocukların aç bırakılıp işkence edildiği evin içi ise bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kameralarına detaylı bir şekilde yansıdı. Evin içinde öyle işkence yerleri vardı ki izleyenlerin kanı dondu...
6 yaşındaki Nur Elif Tiftik 'boğazına mandalina kaçtı öldü' denilince korkunç olay ifşa oldu. Küçük kızın anne tarafından akrabaları ısrar edince Nur Elif Tiftik hastaneye kaldırıldı ancak küçük kız çoktan ölmüştü. Hastanede doktorlar Nur Elif'in kafasında ve bedeninde şiddet darbeleri bulunca olaya polisi dahil etti. Polis diğer 2 çocuğun tutulduğu eve gidince bir deri bir kemik kalmış, sistemli olarak işkenceye uğramış 9 yaşındaki Yiğitcan ile 12 yaşındaki Metin'i bulmuştu. Nur Elif'in otopsisi sürerken Yiğitcan ve Metin devlet korumasında tedavi altına alınmıştı. Gelen son bilgiler 2 çocuğun tedaviye yanıt verdikleri ve durumlarının iyi olduğu yönünde.
Kabus evinin içi
Nur Elif Tiftik ve 2 ağabeyinin işkence gördüğü evin içi ilk kez detaylı bir şekilde kameralara yansıdı. Evin içi amcanın çaldığı bir çok eşya ile çöp ev görünümündeydi. Amca, hala ve babaannenin yaşadığı yerler de pislik içindeydi. Çocukların kaldığı yerler ise çok korkunçtu.
12 yaşındaki Metin hep buraya hapsedilmiş
Babaannenin eski eşinin adını taşıyor diye çok daha fazla işkence ettiği Metin çocukların en büyüğüydü. 12 yaşındaki Metin en fazla eziyeti çeken çocuktu da... Hiç dışarı çıkarılmayan Metin, evin çatısına hapsedilmişti ve bir kilimin üstünde yatıp kalkıyordu.