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CHP grup Kemal Kılıçdaroğlu : Sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı olamazsın

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında gerginlik olduğu iddia ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında bomba sözler sarf etti. Ekrem İmamoğlu için 'evladım' diyen Kemal Kılıçdaroğlu "Ekrem İmamoğlu CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır ona sahip çıkmak boynumun borcudur. Biz baba oğul gibiyiz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'nin grup toplantısını en ön sıradan izledi. Gerginlik iddialarına son noktayı koyan  Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için "evladımdır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu,  "Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların iyi bildiği şeyi ifade edeceğim. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır ona sahip çıkmak boynumun borcudur." dedi.

Sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim?

Kemal Kılıçdaroğlu Soylu'ya da isim vermeden tepki gösterip şunları söyledi:

Malum sarayın fotoromanı var, neymiş 16 milyonun sevgilisini görevden alacakmış. Sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim. Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın.

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