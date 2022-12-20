Müge Anlı gösterdi Eskişehir'de Nur Elif'in öldüğü 3 çocuğun işkence evi görüntüleri korkunç

ESKİŞEHİR'deki çocuk istismarı Türkiye'yi sarstı. Müge Anlı 3 çocuğun işkenceye uğrayıp aç bırakıldığı evin görüntülerini yayınladı. 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik bu evde aç bırakıldıktan sonra dövülerek öldürüldü. 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik korkunç bir halde bulundu. 12 yaşındaki Metin Tiftik çatıya kapatılırken, Nur Elif ile Yiğitcan'ın kapatıldığı delik ve hayvan zili takılmış odaları korkunçtu.

ESKİŞEHİR'de 3 çocuğun aç bırakılıp işkenceye uğraması şoke etti. ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınındaki ifşa sonrası çocuklara bakan babaanne, amca ve hala gözaltına alındı ve tutuklandı. Çocukların aç bırakılıp işkence edildiği evin içi ise bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kameralarına detaylı bir şekilde yansıdı.

Nur Elif bu evde öldü

İşkence gören ve aç bırakılan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik ölünce korkunç olay ortaya çıktı. 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik evde korkunç bir halde bulundu. Çocuklar bir deri bir kemik kalmıştı ve açlık ile işkenceden perişan haldeydiler. 2 çocuğun durumlara şu anda iyi ve devlet korumasındalar. Çocukların işkence evi ise dehşete düşürdü.

Metin'i hep çatıya hapsetmişler

Çocuklardan en büyükleri olan Metin Tiftik, hep çatı katında tutulmuştu. Tuvaleti için de bir kova verilmişti. Yatak olarak ise sadece bir kilim vardı.

Kapısına çan takılan oda

Babaanne, amca ve hala şiddetine uğrayan 6 yaşındaki Nur Elif ile 9 yaşındaki Yiğitcan ise içinde hiç eşya olmayan bir odada kapıları kilitli olarak tutulmuşlar. Odanın kapısına hayvan çanı asan korkunç aile, çocuklar kapıyı açmaya çalıştıklarında onları feci şekilde dövmüş.

Çocukların kabus tuvaleti

Çocukların içinde bir kilimin bile olmadığı rutubetli pis odadan çok daha fazla korktukları yer ise tuvalet olmuş. Bir metrekare büyüklüğündeki bu tuvalete sıklıkla cezalandırılmak için günlerce hapsedilmişler. Bu tuvaletten çok daha fazla korkunç olan hapishaneleri ise evin altında yer alan aşağıda fotoğrafını gördüğünüz kör karınlıktan ibaret olan yer olmuş.