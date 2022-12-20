Hadise kalça dansı yaptı, sosyal medyadan paylaştı: 2023'e adım atıyorum

Ünlü şarkıcı Hadise, sahnede kalça dansı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre önce Mehmet Dinçerler ile evliliğini bitiren ünlü şarkıcı paylaşımına '2023'e adım atıyorum' notunu düştü.

Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğin ardından özel hayatıyla gündem olan Hadise boşanmadan sonra dekolteli tarzıyla da dikkat çekmişti.

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 5 dakikada son bulan Hadise, kısacık eteği ve derin bacak yırtmacıyla sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı.