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Eyüp Aksu 'yalan' demişti! Taksici Türk kadını almadı yabancı iki erkeği aldı

İSTANBUL'da taksi rezaleti bitmiyor. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun "Denetim yaptım, taksiler hiç 'nereye gideceksin' diye sormadı" dediği gün Bağcılar'da yaşanan taksi rezaleti kameralarca an be an tespit edildi. İşte o görüntüler...

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı denetimde olumsuz durumla karşılaşmadığını iddia ederek "Yolcu alıyorlar mı diye takip yaptık. Yolcu gibi davrandık, hiçbiri nereye gidiyorsunuz diye sormadı. Sormadan yolcularını aldılar. Resmi evrakların tam olduğunu da gördük" dedi. Başkan Aksu'nun sözlerini Bağcılar'dan gelen son görüntü bir kez daha yalanladı. 

Genç kızı taksiye almadı!

Bugün sabah saatlerinde Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bekleyen 34 THH 73 plakalı taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi. Kendisini taksiye alması için adeta yalvaran genç kız, araca binemedi.

İki yabancı erkeği aldı

Genç kız taksiciyle konuşurken yanlarına yaklaşan yabancı bir erkek, genç kızın geri çekilmesiyle aynı taksiye bindi, sonra da başka bir arkadaşı gelip bindi. Müşteri seçen taksici, şahıslar bindikten sonra yoluna devam ederken, görenleri hayrete düşüren o anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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