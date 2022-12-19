BIST 5.332
DOLAR 18,65
EURO 19,87
ALTIN 1.076,18
SPOR

Murat Ülker Kadar'daki dünya şampiyonasına Milli Takım formasıyla gidip Fenerbahçe sloganı attı

KATAR'daki dünya kupası maçı finalini ünlü iş adamı Murat Ülker stadda izledi. Murat Ülker şampiyonluk maçına Türk Milli Takımı forması giyerek gitti. Murat Ülker' paylaştığı videoda 'Yaşa Fenerbahçe' sloganı attı. Murat Ülker blog sayfasından ise dünya kupasının bir diğer galibini ilan etti: Katar...

Ülker markasının sahibi olan Yıldız Holding Yönetim Başkanı Murat Ülker kendi internet sitesinden Dünya Kupası izlenimlerini paylaştı. Katar'daki şampiyonluk maçını staddan izleyen Murat Ülker bir de tribünden videosunu paylaştı. Milli Takım forması ile maça giden Murat Ülker göğsündeki ay yıldızı gösterip 'Yaşa Fenerbahçe" sloganı attı. Murat Ülker bilindiği gibi Fenerbahçe takımı tutuyor. 

Murat Ülker blog sayfasından paylaştığı yazıda ise dünya kupasının bir diğer kazananının Katar olduğunu belirtti. Murat Ülker'in Messi ve Arjantin takımı futbolcularıyla ilgili paylaştığı bir dipnot ise hayli ilginçti.  Messi futbolda zirvedeyken bugün şampiyonluk kadrosunda yer alan Arjantinli futbolcular meğer daha çocukmuş. İşte Messi futbola başladığında oyuncuların yaşları:

Dibu Martínez: 13 
Nahuel Molina: 8 
Jahre Cuti Romero: 8
Nico Otamendi: 18
Marcos Acuña: 14
Rodri De Paul: 12
Enzo Fernández: 5
Alexis Mac Allister: 7
Ángel Di María: 18
Julián Álvarez: 6

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Camide pasta kesip nikah kıydılar! Olay olan görüntü için imamı ikna etmişler
Camide pasta kesip nikah kıydılar! Olay olan görüntü için imamı ikna etmişler
Macron teselli etti Kylian Mbappe yüzüne bile bakmadı Erdoğan'ın yanındaki gol sevinci de olay oldu
Macron teselli etti Kylian Mbappe yüzüne bile bakmadı Erdoğan'ın yanındaki gol sevinci de olay oldu
Müge Anlı ATV 3 çocuğun aç bırakılıp işkence gördüğü ev! Kapısına hayvan zili asmışlar
Müge Anlı ATV 3 çocuğun aç bırakılıp işkence gördüğü ev! Kapısına hayvan zili asmışlar
Katar şampiyonluğunda TRT spikeri Arjantin kalecisi Martinez ile birlikte ağladı
Katar şampiyonluğunda TRT spikeri Arjantin kalecisi Martinez ile birlikte ağladı
Tekel bayisine girip 'Müslümanım diyorsunuz alkol satıyorsunuz' dedi dayağı yedi
Tekel bayisine girip 'Müslümanım diyorsunuz alkol satıyorsunuz' dedi dayağı yedi
Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Deprem anı saniye saniye kamerada
Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Deprem anı saniye saniye kamerada
Müzisyen Mehmet Dudarık’ın saldırıya uğradığı anlar kamerada
Müzisyen Mehmet Dudarık’ın saldırıya uğradığı anlar kamerada
Dayanamadım! Kılıçdaroğlu'na kimlerle komplo kurduğumuzu CNNTürk'te açıkladım!
Dayanamadım! Kılıçdaroğlu'na kimlerle komplo kurduğumuzu CNNTürk'te açıkladım!
Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-iHA hedefi tam isabetle vurdu
Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-iHA hedefi tam isabetle vurdu
Ölen yaşlı adamın gözlüğünü çalan hırsıza akrabalarından meydan dayağı
Ölen yaşlı adamın gözlüğünü çalan hırsıza akrabalarından meydan dayağı
Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymak istedi
Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymak istedi
Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye böyle çarptı
Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye böyle çarptı