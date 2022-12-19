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Macron teselli etti Kylian Mbappe yüzüne bile bakmadı Erdoğan'ın yanındaki gol sevinci de olay oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dünya Kupası finalinde kupayı kaybeden takımına teselli için sahaya indi. Kylian Mbappe'yi teselli eden Macron'a yıldız futbolcu hiç oralı olmadı. Macron hem teselli görüntüleri hem de gol sevinciyle Twitter'da TT listesine girmeyi başardı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı sona erdi. Arjantin ile Fransa ile oynan final mücadelesinin normal süresi 2-2, uzatma bölümü isen 3-3 tamamlandı.

Penaltı atışlarını 4-2'lik üstünlükle tamamlayan Arjantin, kupaya üçüncü kez uzanmayı başardı.

Macron, Mbappe'nin yanına gitti

Dünya Kupası'nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Fransızlar, maç sonunda adeta yıkıldı. Takımın yıldız ismi Kylian Mbappe hat-trick yaptığı maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Genç oyuncu Mbappe'nin yanına ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geldi.

Arjantin kalecisi Martinez'in tesellisine cevap veren Mbappe, aynı karşılığı Macron'a göstermedi.

Macron'un tüm çabalarına rağmen Mbappe, ne yüzüne baktı ne de ona sarıldı. 

Kendinden geçti

Öte yandan Macron'un gol sevinçleri de çok konuşuldu. Fransa'nın golün sonra kendinden geçen Macron holiganları aratmayan hareketlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu liderlerin yanında şov yaptı.

Macron hem teselli görüntüleri hem de gol sevinciyle Twitter'da finale dair en çok konuşulan isimlerin başında geldi.

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