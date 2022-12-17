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Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymak istedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen zanlı yakalandı. M.A'nın, soygun girişiminde kullandığı oyuncak silahı bir çöp konteynerine attığı tespit edildi.

Bir kuyumcuda kapüşonlu ve maskeli bir kişinin, cebinden çıkardığı silahla iş yerini soymaya çalıştığı, çalışanların engellemesiyle de panikleyerek kaçtığı olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis, bir minibüse bindiği sırada maske ve kapüşonunu çıkaran şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A'nın, soygun girişiminde kullandığı oyuncak silahı bir çöp konteynerine attığı tespit edildi. Şüpheli tutuklandı.

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