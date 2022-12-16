Motosikletli kuryeden 150 bin Euro yola saçıldı olanlar oldu! Dayı paraları verin lan

İstanbul Zeytinburnu'nda belki de herkesin hayatında en fazla bir kez yaşayabileceği bir olay meydana geldi. Döviz taşıyan motosikletli bir kurye, 150 bin euroyu yola düşürdü. Yola saçılan paraları toplayan vatandaşlara seslenen kuryenin "Dayı paraları verin lan" demesi güldürdü.

İSTANBUL Zeytinburnu'nda belki de herkesin hayatında en fazla bir kez yaşayabileceği bir olay meydana geldi. Döviz taşıyan motosikletli bir kurye, 150 bin euroyu yola düşürdü. Kurye trafiği durdurup yola saçılan paraları toplamaya çalışsa da bazı sürücülerin kendisine yardım ettiğini ve parayı getirdiğini, bazılarının ise topladığı paraları getirmediğini anlattı. Kurye, paraların çalınması ihtimaline karşılık o anları telefonuyla da kaydetti. Fakat kurye, 85 bin euronun kayıp olduğunu belirtti.