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POLİTİKA

Ersan Şen'den Ekrem İmamoğlu'na suçlamalar! 'Yaptığı şey ucuz kahramanlık...'

Yerel mahkemenin siyasi yasak kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de peş peşe mitingler düzenlemesine hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'den teki geldi. "Sayın İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık" diyen Ersan Şen, "Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay’ı var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası almasını değerlendiren ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, "Sayın İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık. Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay’ı var" ifadelerini kullandı.

tv100 ekranlarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararı değerlendirildi.  Erşan Şen, istinaf ve Yargıtay yollarının açık olduğunu belirterek İmamoğlu şu sözlerle eleştirdi:

Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun

Sayın İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık. Biliyorum bana kızacaklar ama böyle. Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay’ı var.

Vatandaş bana inanmıyor!

- Topluma yansıma nasıl? Toplum bitirmiş; 2 yıl 7 ay 15 gün, siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Anlatıyorum inanmıyor bana.

- Bu mahkeme karar vermeyecek. Belediye başkanlığından kimse alamaz. Kesinleştiğinde 1 yıl kasti suçla hapis cezası aldığında ertelense bile bitti.

- Belediye başkanı olabilmenin şartları anayasanın 77. maddesinde olduğu gibi milletvekili ile aynıdır. İstinaf, Yargıtay temyiz yolları bitip tükendiğinde, kesinleştiğinde kasten işlediği suçtan mahkumiyeti aldığın anda anahtarı teslim edersin.

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