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DÜNYA

ABD’de F-35 savaş uçağı iniş sırasında düştü! İşte savaş uçağının düşüş anları...

ABD’nin Texas eyaletindeki bir donanma üssünde F-35 savaş uçağının iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü bildirildi. Uçağın düşüş anı amatör kameraman tarafından an be an görüntülendi...

Texas eyaletinin Wort Forth kentinde yer alan ABD Donanması hava üssünde bu perşembe sabah saat 10.15 sularında meydana gelen olayda bir F-35B Lightning II tipi savaş uçağı dikey iniş yaptığı sırada burnunu piste çarparak düştü. Kaza sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ulaşırken pilotun fırlatma düğmesine basarak uçaktan çıktığı ifade edildi. Ancak pilotun sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uçağın yapımını üstlenen Lockheed Martin adlı şirket, kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamada uçağın Fort Worth kentindeki hava üssündeki bir pistte düştüğünü doğruladı. Pilotun başarılı bir şekilde uçaktan çıktığını belirten şirket olayla ilgili araştırmanın yapılacağını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Patrick Ryder ise düşen uçağın henüz resmi olarak ABD Hükümeti mülkiyetine devredilmediğini ifade etti.
ABD Ordusu’na ait F-35 modeli savaş uçağının dikey iniş ve kalkış yapabilen bir tipi olan F-35B Lightning II uçağının düştüğü sırada havada süzülme testi yaptığı belirtiliyor.

Yaşanan olay 2022 yılında F-35 savaş uçağının dahil olduğu üçüncü kaza oldu. Daha önce geçtiğimiz ocak ayında Güney Çin Denizi'nde bir F-35C, uçak gemisinin rampasına çarptıktan sonra denize düşmüştü. Geçen Ekim ayında ise bir F-35A Utah’daki Hill Hava Kuvvetleri Üssüne düşmüştü. Her iki olayda da pilotların güvenli bir şekilde uçaktan fırlatıldığı bildirilmişti.

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